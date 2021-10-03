Не Трухиным единственным. В Трускавце наградили автора мема о "некачественных детях" Третьякову и Гетьманцева, который первым в Зе-команде предлагал дать воду в Крым

Об этом у себя в телеграмме сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Еспресо.TV .



Награды были распределены следующим образом:



"Ответственность года" - Игорь Копытин ( "который не пропустил ни одного заседания парламента").



"Шаолинь года" - Николай Сольский ( "как депутат, который провел за трибуной парламента наибольше времени").



"Настойчивость года" - Галина Третьякова ( "которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций").



"Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.



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"Децентрализатор года" - Виталий Безгин.



"Красная кнопка года" - Людмила Буймистер ( "за нажатия красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты").



"Отец года" - Павел Сушко ( "как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями").



"Инвест-няня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.



В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина по наиболее "болезненные" для депутатов законы.



"В номинации" Количество и качество "- Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ", - отметила Палийчук.



Народный депутат из Харькова Третьякова, напомним, говорила, что в малообеспеченных семьях якобы рождаются "некачественные дети". Ее заявление вызвало скандал и возмущение избирателей.



Гетьманцев в свою очередь первым из команды президента Владимира Зеленского, еще до избрания в Верховную Раду, но уже после победы действующего главы государства во втором туре выборов весной 2019 года, выступал возможным восстановление водоснабжения оккупированного российской армией Крыма с материковой Украиной.

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