Читаешь очередные размышления какого-нибудь западного аналитика (там или из российских беглецов) о том, по какой линии проляжет компромисс между Киевом и Москвой. По Херсону, по Новой Каховке, по Бердянску, по Мелитополю, а может по Мариуполю.

Главный капитал Украины сегодня – это люди, обычные граждане. На них здесь держится почти все. В этом, кстати, не только наши преимущества, но и слабые места

Умно написано, подмечены некоторые интересные нюансы, все тщательно разложено по полочкам. Есть одно "но". Это "но" — постоянный недостаток таких расчетов, когда принимается во внимание только вероятная позиция Банковой. В Москве, в брюсселях и вашингтонах в таких случаях упорно игнорируют один немаловажный фактор. Речь идет о свободе и мнении украинского гражданина. И потому, когда до начала войны им говорили, что украинцы будут сопротивляться, и в Москве, и на Западе были уверены, что мы упадем за несколько суток. Все потому, что в расчет бралось железо и институциональная способность. Хотя главный капитал Украины сегодня – это люди, обычные граждане. На них здесь держится почти все. В этом, кстати, не только наши преимущества, но и слабые места (но об этом в другой раз).

Поэтому, когда речь идет о таких вещах, как "компромисс с Россией", не тратьте время на подсчет железа и расчет возможных вариантов решений Банковой. Лучше внимательнее исследуйте массивы социологических данных и опыт предыдущих Майданов.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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