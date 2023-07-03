Об этом говорится в его статье в Российской газете, цитаты из которой он разместил в Telegram.

"Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен. Почему? Причин минимум две. Первая. Мир находится в противостоянии гораздо хуже, чем в период Карибского кризиса, потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство – Россию. Они, без сомнения, конченные дураки, но это именно так", - написал Медведев.

"А вторая причина совсем прозаическая - ядерное оружие уже применялось известно кем и где, следовательно, никакого табу нет", - добавил россиянин.

Под применением ядерного оружия "известно кем и где" он подразумевает ядерные бомбы, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу. Так, в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийством президентов Украины и Польши.