"Не только возможен, но и вполне вероятен": Медведев снова пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"
Заместитель главы совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз прибег к ядерному шантажу и заявил, что "ядерный апокалипсис" не только возможен, но и вполне вероятен
Об этом говорится в его статье в Российской газете, цитаты из которой он разместил в Telegram.
"Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен. Почему? Причин минимум две. Первая. Мир находится в противостоянии гораздо хуже, чем в период Карибского кризиса, потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство – Россию. Они, без сомнения, конченные дураки, но это именно так", - написал Медведев.
"А вторая причина совсем прозаическая - ядерное оружие уже применялось известно кем и где, следовательно, никакого табу нет", - добавил россиянин.
Под применением ядерного оружия "известно кем и где" он подразумевает ядерные бомбы, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу. Так, в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийством президентов Украины и Польши.
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