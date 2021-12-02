Не только спортзалы, театры и путешествия: "тысячу Зеленского" за вакцинацию позволили тратить на книги
1000 грн за полную вакцинацию от коронавируса можно будет потратить на книги
Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко .
"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "Поддержка" .
Программа "Поддержка" стартует с 19 декабря
- Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
- Премьер-министр Денис Шмигаль уточнил список услуг, за которые можно расплатиться этими выплатами.
- В Минэкономики рассказали , что деньги можно будет получить в декабре 2021 года.
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