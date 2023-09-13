Не только ПВО: в Укрэнерго рассказали о защите энергетических объектов от возможных атак РФ

Об этом в эфире телемарафона 13 сентября сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас есть другие средства, как защищаться от этих атак. Прежде всего, безусловно, сильно возросшая плотность нашей ПВО, если мы посмотрим на октябрь прошлого года и сейчас — это две совершенно разные вещи", — заявил он.

Также Кудрицкий отметил наличие средств пассивной защиты.

Это определенные инженерные укрепления. Здесь я не буду вдаваться в детали, но хочу сказать, что украинцы, наверное, первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от "шахедов" и от ракет. ", - отметил он.

По его словам, отключений потребителей не планируется, а сложившиеся энергетикамисписки отключений с 1 октября являются планом на случай чрезвычайной ситуации, которой в Укрэнерго будут пытаться избежать.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

Шмигаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.