Не только Путин виноват в обезлюдении россиян: даже интеллигенция хочет уничтожить украинцев, – писатель Олег Криштопа
Автор Youtube-канала "История для взрослых" Олег Криштопа выразил мнение, что не только президент страны-агрессорки России Владимир Путин виноват в обезлюдении россиян, а они таковы были всегда, ведь даже российская интеллигенция хочет уничтожить украинцев
Журналист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не согласен с тем, что россияне обезлюдели во времена правления Путина. Не только действующий президент России виноват в том, что сейчас происходит. Путин стал таким, как от него ожидали россияне. Я смотрю опрос Радио Свобода в Москве и Санкт-Петербурге, как россияне относятся к так называемой спецоперации - это просто ужасно.Смотришь на людей, у которых на лице написано, что у них какое-то высшее образование, хорошо одетые.Но говорят: этих украинцев надо добить, их надо уничтожить. Это звучит от всей так называемой российской интеллигенции", - отметил Криштопа.
Писатель добавил, что и сто лет назад россияне поступали с украинцами так же, как сейчас.
"Я сейчас исследую российскую оккупацию Галиции 1914 года. Конечно, это не сравнить с тем, что россияне делали в Буче или Мариуполе. Но очень много похожего: тоже мародерство; вроде бы вводится сухой закон, а когда разрешили, то все напиваются так, что под столами лазают; непрерывные кражи, репрессии; утверждение, что Украины не было и не может существовать. То есть очень похожие истории", - заметил Олег Криштопа.
- В начале июня Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса, по которым Путину верят 80,8% россиян , его действия одобряют более 78,3%.
- 12 июля российское издание "Медуза" сообщило, что закрытый опрос, проведенный по заказу Кремля, свидетельствует: 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас.
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