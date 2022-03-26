"Не только Путин. Это делают российские солдаты по молчаливому согласию всей России". Заместитель командира "Азова" обратился к Западу и РФ

Его заявление вышло на полковом ТГ-канале "Азов – Мариуполь", передает Еспресо.TV .

Свое обращение офицер адресовал "к западным друзьям и тем россиянам, которые умеют думать".Вот полная версия сказанного Паламарем"Я обращаюсь к западным друзьям и тем россиянам, которые умеют думать. Мы воюем с военными преступниками, которые ежедневно убивают сотни жителей Украины. Те, кто убил тысячи женщин и детей в Мариуполе. Мы воюем с теми, кто сбил малазийский "Боинг", с отобравшими Крым и часть Донецкой и Луганской области. Наши военные в июне 2014 не позволили оккупировать Мариуполь. Это военные, которые после обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, ценой своих жизней, пошли в атаку, отбросив вражескую артиллерию, после чего мирных жителей никто больше не обстреливал. До 24 февраля 2022 года.Вы должны понимать, что такое Азов. Это мужчины, которые в своем подавляющем большинстве взяли в руки оружие, потому что на нас напали россияне. Знайте, что в рядах Азова воюют бойцы с ампутированными ногами – на протезах, с четырьмя ранениями… Они сами, похожи на Мариуполь, обстреляны оккупантами, но живы, исполнены любви к свободе.Я прошу вас не путать понятия патриотизма и нацизма. Патриотизм – это когда ты любишь мать больше, чем соседскую. Это когда ты любишь свою землю больше той, которая лучший урожай. Когда для тебя твой народ самый лучший в мире. Когда ты защищаешь свою страну, а не нападаешь на других. Наши военные никогда не вторгались в Грузию, Чечню, Приднестровье, Сирию... Мы никогда не пытались захватить чужие земли, но нам приходится противостоять настоящим нацистам 21 века - россиянам.Не только путину. Признайте. Это не он пилотирует самолеты, сбрасывающие бомбы на больницы, не он – артиллерист, разрушающий жилые дома, пряча людей живьем. Это делают русские солдаты по молчаливому согласию всей россии. Согласия захватывать, разрушать, насиловать, убивать...Мне бы хотелось, чтобы рано или поздно все те ребята, которые сейчас воюют за Украину, смогли сказать "Привет, родители", "Привет, любимая", "Как вы, дети? Теперь вы в полной безопасности, мои дорогие!"И эти слова станут правдой только при условии вашего осознания, кто является врагом. И вашей борьбы, чтобы не быть причастными к этому преступлению.