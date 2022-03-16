Не только правительство, а каждый украинец должен бойкотировать бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией, – Синютка

Нардеп рассказал об этом в эфире Еспресо.TV .

“Это дело не только правительства. Каждый украинец должен отказать компаниям, которые дальше сотрудничают с агрессором, в финансовой поддержке. Не покупать их товары, не ходить в торговые центры и не давать им денег”, – отметил Синютка.



По мнению нардепа, если бизнес продолжает сотрудничество с агрессором, ему не место в Украине.



Пусть идут в Московию и там зарабатывают на крови. Увидим, как человеческая кровь вернется к ним финансами или успехом. Поэтому бойкот и еще раз бойкот”, – заметил Олег Синютка

Напомним, Центр противодействия дезинформации обратил внимание украинцев на несколько международных компаний, продолжающих свою работу в России.