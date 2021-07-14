Не только под обязательства: НБУ будет расширять возможности бизнеса по покупке валюты

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор планирует постепенно отменить требование для юридических и ФЛП о покупке иностранной валюты только под обязательства. Так, с 20 июля бизнес сможет покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро в эквиваленте в день без наличия оснований и обязательств и без представления в банк подтверждающих документов.



По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, снятие требования на покупку валюты под обязательства является приоритетом в части продления валютной либерализации.



"Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения", - цитирует пресс-служба слова Гелетия.



Так, по оценкам НБУ, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.



Отмечается, что следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства традиционно будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т.д., а также при условии приятливои ситуации на валютном рынке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb