Не только оружие – Порошенко призвал руководство США поддержать важное условие безопасности в мире
Украине нужна поддержка США в вопросе членства в НАТО – об этом сказал Петр Порошенко в эфире CNN
"Нам нужна большая поддержка Соединенных Штатов, потому что без членства Украины в НАТО мир будет невозможен", – считает Порошенко.
"Мы рассчитываем на большое лидерство Соединенных Штатов, потому что Украина уже прошла самые сложные испытания для того, чтобы быть кандидатом в НАТО. И НАТО сейчас нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО. Поэтому очень рассчитываю на вашу поддержку", - подчеркнул п' ятый президент.
Порошенко также подчеркнул, что новые объемы военной помощи, в том числе боевые машины Striker и Bradley, изменяют правила игры на фронте.
"Я хочу поблагодарить народ, правительство и президента Соединенных Штатов за лидерство, которое вы показываете в поддержке Украины и защите свободного мира от российской агрессии. Это меняет правила игры. 200 машин из Канады, 200 машин из Великобритании и 50 из Швеции - в общем мы ожидали, что это должно быть около 1000 БТР", – констатировал Петр Порошенко.
"Это реальная помощь, чтобы остановить российскую наступательную операцию и уже в течение двух-трех месяцев обеспечить контрнаступательную операцию. Я только что вернулся из Бахмута, и мы точно знаем, какая ситуация на востоке нашей страны. Путин сосредоточил все, что мог, для этой атаки, и мы разрушили план путина", – подчеркнул Порошенко.
"Теперь все понимают, что мы не только защищаем Украину, и вы не только поддерживаете и помогаете Украине – мы вместе защищаем свободу, демократию всего свободного мира", – считает пятый президент.
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