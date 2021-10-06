"Не только нацисты пытались скрыть то, что произошло": госсекретарь США Блинкен подчеркнул важность помнить трагедию Бабьего Яра
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью по массовому убийству евреев нацистами в Бабьем Яру, отметив необходимость помнить об этой трагедии, чтобы такая история больше не повторилась
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"В эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторялась", - сказал Блинкен.
Госсекретарь США также отметил, что подробности трагедии в Бабьем Яру пытались скрыть не только нацисты, но и советская власть, и вспомнил о своем отчима - еврея, который родился в Польше и потерял почти всех близких во время Холокоста, пережил Освенцим и еще несколько нацистских концлагерей .
"В течение большей части последних восьми десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яру. Так было сделано намеренно ... Не только нацисты пытались скрыть то, что произошло. В течение десятилетий советская история обходила упоминания о том, что 33 771 жертва тех первых двух дней - и еще десятки тысяч - были евреями. и что они были убиты потому, что были евреями ", - сказал Блинкен.
Напомним, 6 октября в Киеве на территории национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» происходит памяти жертв Бабьего Яра.
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