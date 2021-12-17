Не только на украинском: с 2022 года Рада будет публиковать законы на английском языке и создаст приложение

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Инвесторы, которые планируют заходить в Украину, смогут получать аутентичные, официальные версии основных законов, наиболее влияющих на инвестиционный статус Украины", - сказал глава парламента Руслан Стефанчук.

С 1 января 2022 года на сайте ВР появится более 180 законопроектов, переведенных на английский язык.

Также в ВР появится мобильное приложение, которое будет отчитываться о деятельности Рады, и обновится сайт.

Стефанчук напомнил, что сейчас происходит обновление парламентского телеканала "Рада", подчеркнув, что "период "УТ-1" в парламенте завершился".

Глава Рады добавил, что в новом году планируется обновить регламент ВР и улучшить технологическое состояние, ведь часто техника выходит из строя. Кроме того, должна появиться исследовательско-аналитическая служба.

"Также мы займемся созданием так называемой исследовательско-аналитической службы, работающей практически во всех парламентах мира. В этом вопросе мы взаимодействуем с парламентами других стран, чтобы перенять лучшие практики", - отметил Стефанчук.

