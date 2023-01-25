Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

"Я об этой истории знаю с осени прошлого года. Господин Григорий Степанец был жив, он тяжело болел. Ко мне обратились его друзья, которые знали о его желании в своем завещании помочь Украине. Они спрашивали о том, насколько реально найти контакты тех людей, организаций, которым хотел помочь Степанец. Уже после его смерти я узнал, что он исполнил свое желание", - сказал он.

Журналист рассказал о Степанце.

"Этот человек был оппонентом советского режима, уехал в США, где мог реализовать себя. Это уважаемый человек, у которого были политические взгляды, ценности научные способности. Этот человек решил помочь стране, которую он всегда любил, уважал, за идеалы которой он боролся. Господин Степанец поддерживал письмо в поддержку диссидентов", - подчеркнул Портников.

Он рассказал, что еще было в завещании Степанца.

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"В этом завещании, насколько я знаю, были выделены средства не только Залужному. Господин Степанец обращался к Залужному, как к человеку, которому он может доверять, когда он такую сумму завещает. Он был уверен, что деньги окажутся именно у украинских военных. Господин Степанец также выделил значительные суммы украинскому образованию – Киево-Могилянской академии и Украинскому католическому университету", – сказал журналист.

Портников сказал, что Степанец хотел помочь развитию Украины как цивилизации, украинского языка.

"Это тоже было его желание, его последняя воля. Именно об украинском языке шла речь, поэтому заведения, известные своими цивилизационно образующим влиянием на происходящее в нашей стране. Молодое поколение также получило деньги в его завещании. Там также был коллектив Хорея Казацкая Это тоже очень важная история и здесь можно сказать о поддержке украинской культуры тоже. Да, также были выделены средства на армию обороны Израиля.Очевидно, господин Степанец хотел отнестись с уважением ко всем своим корням - странам, которые борются за свои существования. Господин Степанец не хотел какого-то пиара, а хотел, чтобы о нем помнили и он имел возможность в конце своей достойной жизни помочь в решении конкретных проблем, которые он считал самыми главными - свобода Украины, образование Украины, культура Украины, украинский язык. Перед такими людьми можно только склонить голову", - подытожил он.