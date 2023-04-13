Не только мстить за казни пленных, а заботиться о меньших потерях на фронте
Это не вопрос эмоции, это вопрос организации, которому постоянно нужно уделять внимание
У меня уже нет никаких эмоций относительно врага, который открыто ежедневно говорит и показывает, что цель России — уничтожение всех украинцев, этническая и политическая зачистка всего живого, как в Чечне, путем террора и массовых убийств, как Путин уже делал в 2000-х.
Я хотел бы услышать от нашего военно-политического руководства не только о том, что мы отомстим — отомстим, конечно, это понятно.
Но я бы хотел услышать, что делается для уменьшения потерь среди наших военнослужащих?
Я хотел бы услышать от нашего военно-политического руководства не только о том, что мы отомстим — отомстим, конечно, это понятно. Но я бы хотел услышать, что делается для уменьшения потерь среди наших военнослужащих?
- Что делается, что уменьшить количество видео, попадают в плен по 1-2-3 человека на каких-то забытых спешках, в условиях плохо организованной обороны, или на каких-то наспех организованных атаках, без надлежащей разведки и управления?
- Что делается, чтобы пересмотреть порядок организации и применения войск и чтобы дронов в армии стало больше солдат, чтобы сенсоры разных типов стали стандартным снаряжением пехотной роты?
- Что делается для улучшения качества индивидуальной подготовки солдат, какие навыки, и какое время получают люди на полигонах, утверждена ли оптимальная программа?
- Что делается, чтобы проводить разбор потерь и попадания в плен или делаются выводы?
- Что делается, чтобы снимать с должностей командиров, которые не способны разумно применять личный состав и чтобы продвигать эффективных боевых лидеров на командные должности?
Читайте также: Не героизм побеждает, а профессионализм
Чем меньше мы даем убивать себя на фронте – тем больше мы убиваем врагов на фронте. И это не вопрос эмоции, это вопрос организации, которому постоянно нужно уделять внимание.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.33Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное