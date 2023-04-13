У меня уже нет никаких эмоций относительно врага, который открыто ежедневно говорит и показывает, что цель России — уничтожение всех украинцев, этническая и политическая зачистка всего живого, как в Чечне, путем террора и массовых убийств, как Путин уже делал в 2000-х.

Я хотел бы услышать от нашего военно-политического руководства не только о том, что мы отомстим — отомстим, конечно, это понятно.

Но я бы хотел услышать, что делается для уменьшения потерь среди наших военнослужащих?

Я хотел бы услышать от нашего военно-политического руководства не только о том, что мы отомстим — отомстим, конечно, это понятно. Но я бы хотел услышать, что делается для уменьшения потерь среди наших военнослужащих?

Что делается, что уменьшить количество видео, попадают в плен по 1-2-3 человека на каких-то забытых спешках, в условиях плохо организованной обороны, или на каких-то наспех организованных атаках, без надлежащей разведки и управления?

Что делается, чтобы пересмотреть порядок организации и применения войск и чтобы дронов в армии стало больше солдат, чтобы сенсоры разных типов стали стандартным снаряжением пехотной роты?

Что делается для улучшения качества индивидуальной подготовки солдат, какие навыки, и какое время получают люди на полигонах, утверждена ли оптимальная программа?

Что делается, чтобы проводить разбор потерь и попадания в плен или делаются выводы?

Что делается, чтобы снимать с должностей командиров, которые не способны разумно применять личный состав и чтобы продвигать эффективных боевых лидеров на командные должности?

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Чем меньше мы даем убивать себя на фронте – тем больше мы убиваем врагов на фронте. И это не вопрос эмоции, это вопрос организации, которому постоянно нужно уделять внимание.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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