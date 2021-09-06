"Не только мир на наших условиях": главнокомандующий Залужный назвал возможные пути успеха Украины в войне с РФ

Об этом он заявил на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

Залужный отметил, что для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах".

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.

По его словам, это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлению войсками или администрировании.

"Это прежде всего ментальные изменения, которые предусматривают приверженность ценностям и принципам: уважении прав человека, достоинства и ценности личности, равноправия мужчин и женщин. Наличие собственного достоинства и уважения к достоинству других людей формируют атмосферу, в которой нет места дискриминации по любой признаку ", - добавил главнокомандующий.

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