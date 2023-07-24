Об этом Медведев написал в телеграмме.

Он считает, что градус напряжения в украинском обществе вроде бы растет, а на Западе требуют от Киева побед. Российский заместитель председателя Совбеза уверяет, что Украина вроде бы не может добиться успехов во время контрнаступления, поэтому ей нужны информационные победы "дутые и иррациональные", потому и будто ВСУ бьют по так называемым гражданским объектам.

"И нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал экс-президент РФ.

Напомним, в ночь на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорят о повреждении здания рядом с министерством обороны РФ и бизнес-центра, а власти обвиняют в атаке беспилотников Украину. В минобороны России сказали, что им вроде бы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов.

Взрывы в России

19 июня власти Белгородской области обвинили Вооруженные Силы Украины в обстреле Валуйского округа, в результате которого якобы пострадали 7 человек, среди которых есть ребенок.

Впоследствии, в минобороны России заявили, что 21 июня в селе Калинец Московской области были сбиты 3 украинских дрона на подлете к составам воинской части.

Уже 2 июля в Краснодарском крае РФ раздался взрыв у военного аэродрома, там образовалась воронка диаметром 10 метров.

А 4 июля в России обвиняли Украину в атаке дронов по территории Московской области. СМИ писали об атаке на военный объект и поселок вблизи аэропорта "Внуково".