Не только Javelin: Эстония может предоставить Украине еще и другое вооружение, - посол
В Эстонии рассматривают заявку Министерства обороны Украины о дополнительной помощи вооружениям
Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууска в интервью Суспільному.
"Ракеты Javelin поступят в ближайшие дни, их точное количество будет озвучено публично", - сказал посол.
По его словам, Эстония сейчас работает с Минобороны по поставке других вооружений и оборудования.
"Они поделились с нами наиболее востребованным перечнем. Мы посмотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, пожалуй, мы имеем что-то другое", - уточнил Кууска.
Посол добавил, что решение принимает эстонское правительство.
- Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили получение разрешения от США на поставку оружия Украине.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что решение о передаче Украине девяти эстонских гаубиц будет принимать Германия и Финляндия.
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