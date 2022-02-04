Не только Javelin: Эстония может предоставить Украине еще и другое вооружение, - посол

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууска в интервью Суспільному.

"Ракеты Javelin поступят в ближайшие дни, их точное количество будет озвучено публично", - сказал посол.

По его словам, Эстония сейчас работает с Минобороны по поставке других вооружений и оборудования.

"Они поделились с нами наиболее востребованным перечнем. Мы посмотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, пожалуй, мы имеем что-то другое", - уточнил Кууска.

Посол добавил, что решение принимает эстонское правительство.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили получение разрешения от США на поставку оружия Украине.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что решение о передаче Украине девяти эстонских гаубиц будет принимать Германия и Финляндия.