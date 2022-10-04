Об этом сообщает Reuters.



Следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности, разработанный администрацией Байдена, будет включать в себя четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракет (HIMARS), боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства. Об этом стало известно Reuters от двух источников, информированных о пакете помощи на сумму 625 миллионов долларов США.

Новый пакет помощи, который должен быть объявлен уже во вторник, 4 октября, является первым пакетом помощи после последней аннексии территории Украины Россией и вторым президентским распоряжением (PDA) после того, как Украина добилась больших успехов на поле боя в середине сентября.

16 сентября стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

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