Не только F16, но и F35: о чем говорил Порошенко с производителями оружия в Афинах

Пятый президент отмечает: Вооруженные Силы Украины сегодня одна из самых профессиональных армий мира, которая способна работать с самыми современными видами вооружения. Порошенко считает, что уже сейчас нужно думать о стратегии развития украинской армии с учетом будущего членства в НАТО. Речь идет и о передаче западного оружия, и о возрождении военно-промышленного комплекса Украины.

"Десятки руководителей стран, правительств, министерств обороны сегодня присутствуют здесь, где фактически координируется будущее оборонно-промышленного комплекса мира", – говорит Порошенко.



"За моей спиной находится известный Himars, сыгравший очень важную роль, изменивший "правила игры" и характер боевых действий. Мы сегодня требуем увеличения поставок этого вооружения для украинских Вооруженных Сил. Только мы говорим не о модификации М30/М31 с радиусом действия 15- Мы говорим о М39/57, который имеет дальность до 300 километров, и это то, что мы пытаемся донести здесь, чтобы немедленно были раскрыты возможности для поставок в Украину. Himars from a distance of 300 kilometers - all those that we need now and then. And we may sing hope that we can get in on the results," Poroshenko explains.

"Мы также говорим о MLRS, это тоже очень эффективная система оружия. Переговоры об их поставках были начаты еще в 17-18 годах. Но мы снова говорим о радиусе действия 300 километров. Это позволит украинским военным уничтожать склады боеприпасов, центры логистики, пункты управления , и это позволит сделать более успешным событие, о котором сейчас не просто говорит, а с надеждой смотрит весь мир. Это украинское наступление", – отмечает Порошенко.

"Мы сегодня заинтересованы в увеличении поставок боевых бронированных машин Stryker в украинские вооруженные силы. Здесь сегодня большое количество стран проявляет заинтересованность в том, чтобы увеличить поставки в Украину. Причем поставки как за счет средств наших партнеров, за счет средств правительства Соединенных Штатов, так и за счет возможности покупки и производства, в том числе и на предприятиях ВПК Украины. Это наша задача – возрождение военно-промышленного комплекса Украины. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", – заявил Порошенко.

"После Himars, MLRS и CV-90 мы находимся на стенде Rheinmetall. Наш Фонд имеет уникальный опыт сотрудничества с Rheinmetall – робот для эвакуации тяжелораненых, который мы доставили в Украину, производства Rheinmetall. Еще один уникальный продукт – это тяжелая боевая машина пехоты, которая имеет 3 человека экипажа и до 9 человек десанта. Артиллерия является сверхсовременной, сверхскоростной, тяжело бронированной, имеет защиту от целей с воздуха, самый длинный радиус применения оружия. Европейский Союз и НАТО были применены, чтобы быстрее всего эта машина - Рысь - оказалась в Вооруженных Силах Украины", - говорит Порошенко.

"За моей спиной будущее – то к чему мы стремимся, то к чему мы здесь и то над чем мы сейчас работаем – Lockheed Martin. Именно Lockheed Martin сегодня производит истребители, которые очень нуждаются в Украине", – показывает Порошенко.

"Здесь мы встречались и с представителями Lockheed Martin, и с представителем Dassault Aviation. Мы знаем, что уже начат процесс обучения украинских пилотов", – говорит Порошенко.

По его словам, успех украинской наступательной операции будет связан с необходимым воздухом. "Нехватка истребителей просто увеличивает цену для Украины и снижает эффективность этой операции. Поэтому если наши западные партнеры будут понимать, что это не просто помощь Украине, а это инвестиции в их собственную безопасность, то процесс предоставления Украине F16 будет значительно ускорен", - убежден пятый президент.

"Мы убеждены, что поскольку мы добились успеха по Bayraktar, по Javelin, по Himars, MLRS и Patriot, так же мы будем совершать невыполнимое. И в украинском небе остановку российского доминирования обеспечат представители Lockheed Martin в виде F16. Так же как и создание танковой Коалиция, которая состоялась в Рамштайне, следующим шагом будет авиационная коалиция с истребителями стран НАТО", – отмечает Петр Порошенко.

"F16 – это ближайшее будущее. Но я хочу заглянуть и в немного дальше будущее, стратегию развития Вооруженных Сил Украины. Стратегию, когда Украина будет членом НАТО, а то, что она будет, я не сомневаюсь. Мы ждем, чтобы в Вильнюсе через несколько недель были приняты соответствующие решения по приглашению Украины", – заметил Порошенко.

"Сейчас на стенде Lockheed Martin мы видим уже модель F35 и этот F35 является самой современной машиной мира. Я твердо убежден, что после нашего членства в НАТО F35 также будут в украинском воздухе, защищая мир, защищая безопасность, защищая спокойствие на континенте", – считает Петр Порошенко.