Не только эмбарго на российский газ и нефть: сокращение экспорта в РФ ударит по экономике не меньше отказа от энергопродуктов, — ассоциированный эксперт CASE Украина

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"Нефтегазовое эмбарго – это хорошая идея, она работает, однако Россию не стоит воспринимать только как большую газовую колонку. Это большая экономика прежде всего, в которой много производится и потребляется, поэтому для того, чтобы ударить еще сильнее и РФ меньше хотелось воевать, необходимо вводить и другие санкции, в частности, по экспорту в Россию", – сказал эксперт.

Также Дубогрыз добавил, что санкции по экспорту в РФ могут оказать больший эффект на ее способность воевать, чем эмбарго на нефть и газ.



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