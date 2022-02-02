"Не только ДТП": Венедиктова поручила начать уголовное производство по нардепу-"слуге" Трухину, который пытался подкупить патрульного

Об этом Венедиктова написала в Facebook.



"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ", - написала Венедиктова.



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Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Трухина из партии .

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