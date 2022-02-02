"Не только ДТП": Венедиктова поручила начать уголовное производство по нардепу-"слуге" Трухину, который пытался подкупить патрульного
Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство по нардепу-"слуге" Александру Трухину, который попал в ДТП и пытался подкупить полицейского на месте аварии
Об этом Венедиктова написала в Facebook.
"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ", - написала Венедиктова.
Читайте также. Полную ответственность за действия "бесценного кадра" Трухина несет лично Зеленский – заявление фракции "Европейская Солидарность"
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Трухина из партии .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.24
Покупка 28.24Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное