Не только для путешествий: в Минздраве назвали главную цель введения COVID-сертификатов

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает РБК-Украина .

Как известно, в обновленном приложении "Дия" в течение месяца сертификат появится для почти 600 тыс. украинцев, которые уже получили две дозы прививки.

"Все вакцины, которые есть в Украине, являются безопасными, и я рекомендую их максимально использовать. Все, что сейчас делается, - это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это так же важно, и мы тоже хотим пойти то в отпуск. Мы это делаем не для поездок, а чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда, возможно, позволим работать тому бизнесу, в котором все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например спортзалу ", - подчеркнул он.

Кучер отметил, что сертификат можно будет получить у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Издаваться он будет на двух языках - украинском и английском. Там будет содержаться вся необходимая информация.

"Этот документ вообще с 2005 года работает, сейчас изменили форму под COVID, и его можно использовать", - сказал он.

Кучер также отметил, что первые сотни тысяч вакцинированных украинцев в тестовом режиме смогут получить информацию в приложении "Дия", которое можно использовать для пересечения границы с ЕС. Для этого главным условием является то, чтобы люди самостоятельно проконтролировали, внесли ли информацию об их прививках в базу. Но гарантировать пересечение границы не могут, ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности и с тем, что страны ЕС еще сами не согласовали все детали, поэтому продолжаются и наши с ними тяжелые переговоры на уровне нескольких министерств, в том числе и о том, указывать ли, какой именно вакциной был привит человек.

Предварительно этот сертификат будет действовать год.

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