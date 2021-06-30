Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Здоровье Не только для путешествий: в Минздраве назвали главную цель введения COVID-сертификатов

Не только для путешествий: в Минздраве назвали главную цель введения COVID-сертификатов

30 июня, 2021 среда
21:05
Здоровье вакцина

В первую очередь COVID-сертификаты в Украине вводят для внутреннего использования на случай нового локдауна

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает РБК-Украина .

Как известно, в обновленном приложении "Дия" в течение месяца сертификат появится для почти 600 тыс. украинцев, которые уже получили две дозы прививки.

"Все вакцины, которые есть в Украине, являются безопасными, и я рекомендую их максимально использовать. Все, что сейчас делается, - это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это так же важно, и мы тоже хотим пойти то в отпуск. Мы это делаем не для поездок, а чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда, возможно, позволим работать тому бизнесу, в котором все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например спортзалу ", - подчеркнул он.

Кучер отметил, что сертификат можно будет получить у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Издаваться он будет на двух языках - украинском и английском. Там будет содержаться вся необходимая информация.

"Этот документ вообще с 2005 года работает, сейчас изменили форму под COVID, и его можно использовать", - сказал он.

Кучер также отметил, что первые сотни тысяч вакцинированных украинцев в тестовом режиме смогут получить информацию в приложении "Дия", которое можно использовать для пересечения границы с ЕС. Для этого главным условием является то, чтобы люди самостоятельно проконтролировали, внесли ли информацию об их прививках в базу. Но гарантировать пересечение границы не могут, ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности и с тем, что страны ЕС еще сами не согласовали все детали, поэтому продолжаются и наши с ними тяжелые переговоры на уровне нескольких министерств, в том числе и о том, указывать ли, какой именно вакциной был привит человек.

Предварительно этот сертификат будет действовать год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
путешествия
Коронавирус
локдаун
Читайте также:
1 июля, 2021 четверг
Украинцы с 1 июля начнут платить налог на недвижимость
Кріштіану Роналду
1 июля, 2021 четверг
Дороже всех в мире: Cтало известно, сколько стоит один пост Роналду в Instagram
Кіркоров
title.author
1 июля, 2021 четверг
Филя Зеленского. Что объединяет гаранта с королем российского трэша?
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.22
    Покупка 27.22
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 32.16
    Продажа 32.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
2 июля
17:12
В Румынии взорвался нефтеперерабатывающий завод: двое пострадавших
16:59
Ірма Крат та Микита Потураєв
Комитет Рады решил забрать аккредитацию у журналистки Крат, которая напала на нардепа Потураева
16:56
Швеция - Украина
Суркис опроверг информацию о солидной компенсации от УЕФА за травму Беседина на Евро-2020
16:54
СБУ разоблачила канал контрабанды фигуранта списка СНБО Дидуха: преступники пытались ввезти брендовую одежду и косметику на 16 млн грн
16:40
Из Запорожья в Вену открыли первый прямой авиарейс
16:39
Виталий Портников
"Политклуб Виталия Портникова" 2 июля. Борьба с олигархами или с малым бизнесом?
16:36
Фонд госимущества начал прием заявок на участие в первом аукционе "большой приватизации"
16:23
В "Борисполе" на таможне задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье
16:22
Фестиваль Atlas Weekend
Активисты призвали Atlas Weekend не приглашать на фестиваль российских артистов, которые ездят к Лукашенко
16:01
Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу в деле об убийстве Гонгадзе
15:58
Разумков объяснил, почему Зеленский может ветировать закон о перезапуске ВККС
15:53
Украина получила от Всемирного банка $ 350 млн, - Минфин
15:50
Украина с начала июля вдвое увеличила импорт газа
15:40
Киевский центр массовой вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно
15:23
Ахтем Чийгоз
Следующий важный этап - законопроект об особом статусе крымскотатарского народа - Чийгоз
15:22
Моргенштерн
ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
15:18
Инфографика
сборная Украины
Евро-2020: расписание матчей четвертьфинала
15:16
Из-за антитеррористических учений в Киеве станция метро "Дворец спорта" не будет работать 4 июля
15:14
Укрпочта прекратила доставку пчел
15:08
Россия отправится на Олимпиаду-2020 со священником
15:08
Конгресс США планирует рассмотреть инициативу о сохранении санкций против "Северного потока-2"
14:56
Минфин: госбюджет Украины за шесть месяцев сведен с дефицитом 50 млрд грн, план поступлений перевыполнен
14:18
Вакцина Pfizer появится в украинских центрах вакцинации в конце июля, - Кузин
14:15
Правительство со 2 июля запретило въезд в Украину из четырех стран без негативного теста на COVID-19
14:15
В Антарктиде зафиксировали более + 18 ° С
Новый температурный рекорд: в Антарктиде зафиксировали более +18 °С
13:59
Гарет Саутгейт
Возникает мысль, что нам нужно выйти на поле, - и мы уже в полуфинале, - тренер Англии о матче с Украиной
13:47
Правительство утвердило внедрение COVID-сертификатов в Украине
13:43
В июле Минздрав ожидает получить 2 млн доз вакцины Moderna от COVAX, - Ляшко
13:39
"Будет прибывать на 2,5 часа раньше": Укрзализныця ускорит поезд из Киева в Бердянск
13:39
Герцоги Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
"Каждый день мы хотим, чтобы она была с нами": герцоги Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
13:00
САП направила в суд дело Гладковского о нанесении государству 17,4 млн грн убытков
12:43
Власти планируют потратить средства от увеличения налогового давления на бизнес для усиления "карманных" правоохранительных органов, - Турчинов о "ресурсном" законопроекте
12:42
В США вернули федеральный мораторий на смертную казнь
12:34
Цены на сельскохозяйственные земли будут расти ежегодно на 7-10%, - Минагрополитики
12:31
Эксклюзив
Любовь с большими олигархами. Что не так с новым кино Зеленского?
12:05
"Неуважение к гражданскому обществу": ЕС осудил введение Россией уголовного наказания для членов "нежелательных" общественных организаций
11:41
"Будет начат вовремя и без срывов", - Шмыгаль об отопительном сезоне
11:35
В Киеве представили англоязычную версию книги эксзаложника "ДНР" Асеева
В Киеве представили англоязычную версию книги экс-заложника "ДНР" Асеева о застенке "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке
11:34
Иван Ордец
Хотелось, чтобы все конфликты закончилось, - экс-футболист сборной Украины Ордец, который переехал в Россию
11:22
Тарану и Зеленскому в Раде вручили женскую обувь из-за решения обуть женщин-военных в туфли на каблуках для участия в параде
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV