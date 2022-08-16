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Не только для пенсионеров: украинцы могут получить помощь от шести международных организаций

16 августа, 2022 вторник
16:14
Общество

Минсоцполитики обнародовало перечень международных организаций, выплачивающих финансовую помощь разным социальным категориям украинцев

Подробный список организаций размещен на странице Министерства социальной политики.

Миссия Международного комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ООК) готова оказать помощь в размере 2500 гривен 960 тысячам человек. Приоритетными являются малообеспеченные семьи, в том числе ВПЛ. В общей сложности на финансовую помощь украинцам организация готова выплатить 2,4 млрд грн.

Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ ) оказывает помощь семьям с детьми. Подавать заявки могут многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет, а также семьи, имеющие двух и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью. Сумма пособия составляет 2220 грн на каждого члена семьи, но не более 33 300 грн.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оказывает помощь внутренне перемещенным лицам, прежде всего тем, кто получает пенсию до 3000 грн. Предварительно на помощь могут рассчитывать 200 тысяч человек. Они получат 2220 грн в течение трех месяцев.

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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) поможет 500 тысячам внутренне перемещенных лиц по очередности даты включения в базу данных. Организация также будет выплачивать по 2220 грн в течение трех месяцев.

Международная организация по миграции (МОМ) предоставит помощь в размере 2220 грн в течение трех месяцев 100 тысячам человек. Приоритетной категорией определены лица с инвалидностью, в том числе среди ВПЛ. Для дальнейшего согласования определены следующие категории:

- одинокие матери/родители, получающие пособие на детей;

- получатели пособия по беременности и родам;

- лица с инвалидностью;

- семьи с двумя и более детьми;

- пенсионеры старше 65 лет.

RED ROSE CDS LIMITED на пилотной стадии поможет 40 тысячам человек, а именно: внутренне перемещенным лицам, пенсионерам и/или лицам с инвалидностью. Помощь в размере 2220 грн будет выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев с потенциальным продлением.

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