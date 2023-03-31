Не только Бахмут: в Донецкой ОВА допустили принудительную эвакуацию из 13 общин
Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 общинах Донбасса и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта
Об этом " Общественному " рассказала заместитель начальника Донецкой ОВА Юлия Костюнина.
Под критерии для принудительной эвакуации подпадают Авдеевская, Кураховская, Марьинская, Очеретинская, Часовоярская, Северская, Соледарская, Звановская, Торецкая, Угледарская, Великоновоселковская, Комарская территориальные общины, а также села Константиновской территориальной. Впрочем, окончательное решение еще не принято.
Как пояснила заместитель руководителя Донецкой ОВА, решение о принудительной эвакуации детей принимает областная военная администрация, которая согласовывает его с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
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