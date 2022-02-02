"Не то, с чем шли на выборы": Арахамия анонсировал исключения из фракции и партии Трухина, который на месте ДТП предлагал полицейскому взятку

Заявление Арахамии обнародовала в Telegram спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.



"Это точно не то, с чем мы шли выборами и чего от нас ждут люди, которые за нас голосовали. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга Народа». Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - заявил Арахамия.



Глава парламентской фракции "слуг" также пояснил, что ранее однопартийцы Трухина "ждали официальных результатов расследования".



"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина", - заявил Арахамия.



Руководитель "СН" в Раде добавил, что по остальным вопросам по ДТП Трухин должен ответить следствию и обществу.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты оприлюнили видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb