Об этом говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Романа Ващука, обнародованном в связи с обращением телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" о прекращении их вещания в многоканальной цифровой телесети Т2.

"Совет бизнес-омбудсмена уже третий месяц работает над обращениями телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" о прекращении их вещания в многоканальной цифровой телесети Т2. С целью урегулирования этого вопроса (учитывая военное положение и нынешний приоритет информационной безопасности) Советом избран путь письменных обращений в государственные органы, ответственные за информационную политику, а именно – в Министерство культуры и информационной политики Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Совете бизнес-омбудсмена, оба учреждения дали ответы, что не принимали решений о прекращении трансляции вещания этих телеканалов в сети Т2. При этом, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, упоминая о Решении СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения" от 18.03.2022, по существу подтвердил существование "правового вакуума" в части отсутствия критериев для телерадиоорганизаций, в случае удовлетворения которых на на определенных площадках их эфирного вещания должна происходить трансляция круглосуточного телемарафона "Единые новости #UAвместе", и как в таком случае эти субъекты могут приобщиться к производству телемарафона на паритетных началах. По убеждению Нацсовета, эти обстоятельства должны быть устранены "соответствующими и полномочными субъектами, которые должны либо внести соответствующие изменения в законы Украины, либо четко определить и должным образом передать необходимые полномочия регулятору согласно действующему законодательству".

"Реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию должным образом. Именно поэтому мы, среди прочего, недавно обратились письмом к председателю Верховной Рады Украины, чтобы помочь заполнению пробелов. и, наконец, законодательно оформить основные принципы функционирования круглосуточного информационного марафона, в том числе – в части разработки единых критериев относительно субъектов телерадиовещания, которые обязаны транслировать круглосуточный информационный марафон на выполнение Решения СНБО, и порядка вхождения в состав участников телемарафона. то, что внесудебное решение этой ситуации все еще возможно", - подчеркнул по этому поводу бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков из 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" п' ного президента.

18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.

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