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Главная Эспрессо Т2 "Не теряем надежды, что внесудебное решение этой ситуации все еще возможно": заявление бизнес-омбудсмена по отключению телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал из сети Т2

"Не теряем надежды, что внесудебное решение этой ситуации все еще возможно": заявление бизнес-омбудсмена по отключению телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал из сети Т2

8 июля, 2022 пятница
13:47
Эспрессо Т2

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально верным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию должным образом

Об этом говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Романа Ващука, обнародованном в связи с обращением телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" о прекращении их вещания в многоканальной цифровой телесети Т2.

"Совет бизнес-омбудсмена уже третий месяц работает над обращениями телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" о прекращении их вещания в многоканальной цифровой телесети Т2. С целью урегулирования этого вопроса (учитывая военное положение и нынешний приоритет информационной безопасности) Советом избран путь письменных обращений в государственные органы, ответственные за информационную политику, а именно – в Министерство культуры и информационной политики Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Совете бизнес-омбудсмена, оба учреждения дали ответы, что не принимали решений о прекращении трансляции вещания этих телеканалов в сети Т2. При этом, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, упоминая о Решении СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения" от 18.03.2022, по существу подтвердил существование "правового вакуума" в части отсутствия критериев для телерадиоорганизаций, в случае удовлетворения которых на на определенных площадках их эфирного вещания должна происходить трансляция круглосуточного телемарафона "Единые новости #UAвместе", и как в таком случае эти субъекты могут приобщиться к производству телемарафона на паритетных началах. По убеждению Нацсовета, эти обстоятельства должны быть устранены "соответствующими и полномочными субъектами, которые должны либо внести соответствующие изменения в законы Украины, либо четко определить и должным образом передать необходимые полномочия регулятору согласно действующему законодательству".

"Реализация единой информационной политики в условиях войны является концептуально правильным шагом. Однако важно не только внедрять правильные идеи, но и обеспечивать их реализацию должным образом. Именно поэтому мы, среди прочего, недавно обратились письмом к председателю Верховной Рады Украины, чтобы помочь заполнению пробелов. и, наконец, законодательно оформить основные принципы функционирования круглосуточного информационного марафона, в том числе – в части разработки единых критериев относительно субъектов телерадиовещания, которые обязаны транслировать круглосуточный информационный марафон на выполнение Решения СНБО, и порядка вхождения в состав участников телемарафона. то, что внесудебное решение этой ситуации все еще возможно", - подчеркнул по этому поводу бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

  • 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и председателя Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков из 23 марта. Однако этого так и не произошло.
  • Госспецсвязи заявила , что "Еспресо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
  • По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
  • Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" п' ного президента.
  • 18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.

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