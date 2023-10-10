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OPINION
Не телемарафон. Или что показывают медиа о войне в Израиле
В последнее время смотрели CNN и BBC о войне в Израиле. Несколько наблюдений
- Многие из приглашенных экспертов и самих телеведущих критикуют идею блокады Газы. Идея коллективной ответственности всего народа явно не считается правильной. На этом фоне наша позиция о коллективной ответственности россиян вряд ли будет воспринята.
- Журналисты снимают движение военной техники, показывают это в прямом эфире. Очевидно другое отношение военных Израиля к журналистам в этом вопросе. Как у других, пока не ясно.
- Очень много интервью с родными погибших или заложников. Это очень тяжело смотреть. Отец, который в прямом эфире рассказывает, как погибла его дочь, брат показывает фото его сестры и не знает жива ли она. Наш случай из интервью с мамой из Винницы, потерявшей ребенка после удара по центру, для CNN – явно нормальная практика.
- Кроме представителей израильской армии и правительства в эфире есть также и арабы и палестинцы, многие критикующие евреев.
- Итак, это не телемарафон)))
- И снова напоминание всем начинающим панику — вот, смотрите американские или европейские журналисты не за нас! Журналисты такого уровня ни за кого. И не должны быть за кого-нибудь. Так устроены мировые медиа. Это просто нужно понимать, чтобы потом не разочаровываться.
Об авторе: Владислав Головин, независимый журналист
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