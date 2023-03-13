Соответствующее заявление опубликовал на фейсбуке представитель МЗС Украины Олег Николенко.

"За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных по отношению к Украине заявлений", - отметил он.

Николенко заявил, что представители грузинских властей почти дословно повторяли тезисы российской пропаганды. Таким образом, они фактически обвинили Украину в подготовке госпереворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией. Также такими заявлениями, по словам пресс-секретаря МЗС, Грузия обвинила Украину в направлении сил для разжигания гражданской войны.

"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти", - отметил Николенко.

Однако, по его мнению, заявления грузинских властей не поколеблют крепкую дружбу между украинским и грузинским народами. Спикер МЗС подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку грузин в то время, когда борется за свою независимость.

"Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", - подытожил он.