"Не там ищет врага грузинская власть": МЗС Украины отреагировало на заявление премьера Грузии
Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на недружественные заявления в сторону Украины, сделанные премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и рядом грузинских политиков
Соответствующее заявление опубликовал на фейсбуке представитель МЗС Украины Олег Николенко.
"За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных по отношению к Украине заявлений", - отметил он.
Николенко заявил, что представители грузинских властей почти дословно повторяли тезисы российской пропаганды. Таким образом, они фактически обвинили Украину в подготовке госпереворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией. Также такими заявлениями, по словам пресс-секретаря МЗС, Грузия обвинила Украину в направлении сил для разжигания гражданской войны.
"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти", - отметил Николенко.
Однако, по его мнению, заявления грузинских властей не поколеблют крепкую дружбу между украинским и грузинским народами. Спикер МЗС подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку грузин в то время, когда борется за свою независимость.
"Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", - подытожил он.
- 12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике президента Украины Владимира Зеленского и других политиков за поддержку массовых протестов в Тбилиси и призвал их сначала позаботиться о собственной стране.
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