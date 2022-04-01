Об этом идет речь в заявлении Культурной платформы Ковчег "Украина".



"Мы шокированы тем фактом, что 7-9 апреля в Teatro Comunale Bologna его музыкальный директор украинский дирижер Оксана Лынив готовит премьеру оперы Петра Чайковского "Иоланта" на русском языке с участием российских исполнителей и музыкантов.

Украинские солисты и композиторы уже отказались от такого позорного сотрудничества. Впрочем, сама госпожа Лынив официально заявила, что готова сотрудничать с россиянами, а для этого российским артистам достаточно написать заявление об осуждении войны", - говорится в заявлении.



Этот факт происходит на фоне призывов Министерства культуры и информационной политики Украины и Ukrainian Institute - Украинского института вместе со всем украинским культурным сообществом ко всем культурным институтам мира с разъяснением, почему нужно прекратить любое сотрудничество с россиянами, почему не существует "хороших русских" , – пишут в Ковчеге.



Движение Cancel Russia, – пишут в заявлении ее авторы, – невероятными усилиями удалось убедить почти сто разных институтов задекларировать публичный отказ от сотрудничества с Россией. Это сделала Мюнхенская филармония, Карнеги-холл, Каннский фестиваль, отказавшись брать в свою программу российские фильмы и делегацию.



"Мы считаем, что культура является самым мощным оружием в этой войне, и Россия на протяжении веков использовала именно культуру для прикрытия своих имперских преступлений. Поэтому "пока Россия целенаправленно устраивает геноцид украинской нации и ее культуры, пока убивает мирных людей, бомбит детские больницы, школы, музеи, церкви, библиотеки, любое сотрудничество с представителями страны-агрессора в любых инициативах и мероприятиях нормализует террористические действия России и недопустимы" (цитата из обращения украинских культурных институций к миру)", - говорится в документе "Ковчега".



"Продолжать сотрудничество с россиянами – это значит быть заодно с немецким канцлером Олафом Шольцем, который считает, что "эта война – это война Путина", а простые россияне не виновны, это быть заодно с немецким PEN-клубом, который заявляет, что жертвы войны – это все "россияне доброй воли" и даже "обманутые и плохо оснащенные российские солдаты, погибающие за фантазии и параною Путина". "Враг – Путин, а не Пушкин", — этой цитатой президента немецкого PEN-клуба Дениза Юджеля можно резюмировать всех поборников такого "гуманизма" по-немецки, и теперь "славные" украинцы присоединяются к этому хору западных "гуманистов", - пишут авторы заявления.



"Особый цинизм, - продолжают подписанты заявления, - одной рукой писать пост, в котором выражать соболезнования дирижеру Львовской оперы по поводу трагической гибели его родителей в Ирпене, а другой - подписывать контракты с теми, кто прямо причастен к их убийству".



За происходящее сейчас в Украине российская культура и российские культурные деятели несут ответственность наряду с российским оружием. Ибо именно культура и ее носители поставляют в российские мозги представления о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо", именно они выстраивают их систему ценностей – ту систему ценностей, которая позволяет бомбить роддома и музеи", - резюмируют в "Ковчеге".



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