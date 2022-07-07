"Не стремитесь уничтожить Россию": В Кремле отреагировали на отставку Джонсона

Об этом пишет BBC.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Джонсон "действительно не любит нас – и мы (не любим) его тоже".

Он выразил надежду, что "более профессиональные люди", которые смогут "принимать решение путем диалога", займут его должность.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила журналистам, что Джонсон "попал под удар бумеранга, выпущенного им самим", добавив, что мораль этой истории такова: "не стремитесь уничтожить Россию".

Владимир Зеленский убежден, что политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки Бориса Джонсона, которого он назвал "настоящим другом Украины".

7 июля британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных YouGov провела опрос и определила основного претендента на место Бориса Джонсона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb