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Не стоит жаловаться на действия НАТО, ведь Украина не является участницей Альянса и нас не обязаны защищать, - нардеп Арьев

1 июля, 2022 пятница
12:48
Мир Владимир Арьев

Народный депутат Украины от Европейской солидарности Владимир Арьев считает, что не надо жаловаться на действия Североатлантического альянса, ведь Украина не является участницей НАТО, поэтому нас не обязаны защищать

Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я считаю, что сейчас достаточно безответственно атаковать НАТО и упрекать, что Альянс нас не защищает. Украина не является членом НАТО, однако именно страны Североатлантического альянса нам очень активно помогают оружием", - отметил Арьев.

Нардеп добавил, что президент страны-агрессора России Путин пытается втянуть НАТО в войну, но Альянс действует дипломатично и не ведется на провокации.

"Северноатлантический альянс также видит попытки президента России Владимира Путина втянуть Альянс в войну. Возможно, Путин действительно пытается испытать НАТО на прочность. В любом случае конфликт между РФ и Альянсом перерастет в очень кровавую войну. Поэтому НАТО в данном случае ведет себя достаточно дипломатично и взвешено", - заметил Владимир Арьев.

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