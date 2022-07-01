Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я считаю, что сейчас достаточно безответственно атаковать НАТО и упрекать, что Альянс нас не защищает. Украина не является членом НАТО, однако именно страны Североатлантического альянса нам очень активно помогают оружием", - отметил Арьев.

Нардеп добавил, что президент страны-агрессора России Путин пытается втянуть НАТО в войну, но Альянс действует дипломатично и не ведется на провокации.

"Северноатлантический альянс также видит попытки президента России Владимира Путина втянуть Альянс в войну. Возможно, Путин действительно пытается испытать НАТО на прочность. В любом случае конфликт между РФ и Альянсом перерастет в очень кровавую войну. Поэтому НАТО в данном случае ведет себя достаточно дипломатично и взвешено", - заметил Владимир Арьев.

29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия из стратегического партнера превратилась в главную угрозу для Альянса .

На следующий день Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной .

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