Об этом рассказал Владимир Зеленский.

"Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил президент.

23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.

24 января он уволил пятерых руководителей ОВА. Также подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.

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