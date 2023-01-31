"Не стоит засиживаться в креслах": Зеленский анонсировал новые кадровые решения
Президент пообещал новые кадровые решения: тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах
Об этом рассказал Владимир Зеленский.
"Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил президент.
- 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" в органах центральной власти.
- 24 января он уволил пятерых руководителей ОВА. Также подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.
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