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Не стоит волноваться: Defense Express о передаче Украине Taurus

2 октября, 2023 понедельник
17:19
Война с Россией

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что немцы примут оптимальное и нужное для Украины решение по Taurus

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Немецкие политики намекали, что сначала требуется решение США по ATACMS. Таким образом немцы демонстрировали, что им нужно согласие США дать нам ATACMS, а затем они подтянутся с решением вопроса по Taurus. Германия движется в фарватере оборонной политики за США. Рамштайн - крупнейшая авиационная база на территории Германии, используемая США", - подчеркнул Киричевский.

По его словам, немецкие политики, которые должны принять решение по Taurus, считают, что должны перед своими избирателями разыграть определенную комбинацию, чтобы добиться легитимности решения.

"В нашем случае нужно дождаться ATACMS. Когда будет объявлено, что они физически переданы Украине, тогда и подтянутся немцы. По поводу немцев и Taurus не стоит переживать. В итоге они примут оптимальное и нужное для нас решение", - подчеркнул Киричевский.

  • 15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус пообещал решение о предоставлении Украине ракет Taurus через неделю-две и объяснил, почему правительству требуется больше времени на размышления
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.
  • Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила , что Германии срочно необходимо поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus







 

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