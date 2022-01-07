"Не стоит удивляться": Блинкен предупредил, что РФ может совершить провокацию для обоснования нового нападения на Украину

Об этом Блинкен сказал на брифинге, передает "РБК-Украина" .



"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину – ред.), надеясь, что когда в мире поймут, что это был подвох, будет уже поздно" , – сказал Блинкен.



Ранее сообщалось, что Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в "непреклонной поддержке" в противостоянии агрессии РФ и заявив о солидарности стран НАТО в этом вопросе.