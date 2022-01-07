"Не стоит удивляться": Блинкен предупредил, что РФ может совершить провокацию для обоснования нового нападения на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия может совершить провокацию для оправдания нового вторжения в Украину
Об этом Блинкен сказал на брифинге, передает "РБК-Украина" .
"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину – ред.), надеясь, что когда в мире поймут, что это был подвох, будет уже поздно" , – сказал Блинкен.
Ранее сообщалось, что Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в "непреклонной поддержке" в противостоянии агрессии РФ и заявив о солидарности стран НАТО в этом вопросе.
- Напомним, 7 января министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились на внеочередной сессии, согласовав позиции перед заседанием Совета Россия-НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этой встречи заявил, что дипломатия в диалоге с РФ может "потерпеть поражение" .
- 10 января, за два дня до заседания Совета Россия-НАТО, в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО, где обсудят вопросы безопасности.
- Ранее в Москве без участия Украины состоялась встреча политсоветников Нормандского формата.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в течение нескольких недель.
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