Об этом госпожа Наконечная рассказала в эксклюзивном интервью Еспресо.

По словам психолога, плач является одним из здоровых способов реагирования на эмоционально тяжелые или неприятные события, поэтому сдерживать его ни в коем случае не стоит. Причем, как объясняет Наконечная, это касается всех.

"Так же и мужчин. Потому что у нас эта идея, что мужчины не плачут… Если бы они не должны были плакать – у них бы не было слезных желез. Плач может очень помочь", - подчеркнула она.

По ее словам, проблемы могут наступать только тогда, когда человек надолго застревает в таком состоянии, однако в целом плач всегда приносит облегчение и необходим.

Наконечная также рассказала и о других способах выпускания эмоций.

"Очень люблю об этом говорить – о песнях. Попеть. Проплакаться. Вместе с кем-то попеть. Потому что окружение очень важно при переживании травмы. Человек в травме – он нуждается в ком-то еще. Это очень важно. Человек нуждается в людях, нуждается в поддержке и нуждается поддержать еще кого-то, почувствовать, что тоже что-то делает хорошо. И, конечно, еще юмор! Это идеально. И очень здорово. Это наш ресурс и потенциал нашего общества", - сказала психологиня.

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