Вы не можете приехать в исламскую страну и одеваться как вам хочется. Вести себя, как вам хочется. Говориье, что вам хочется. Ибо от вас потребуют соблюдать правила.

Когда арабы приезжали отдыхать и шопиться в Украину, потому что ЕС закрылся из-за ковида, гостиницы и рестораны, кафе и магазины подстраивались под требования гостей с Ближнего Востока и Аравийского залива. Это нормально: уважать гостей и уважать законы стран, в которые ты приехал.

То, что сейчас толпы митингующих создают в Европе, не уважительно. Демократия позволила Европе выстроить экономику и социум, в котором хочется жить. Но современная демократия должна помнить и о том, что она построила такую жизнь потому, что в восьмом веке рыцари Карла Мартелла остановили под Пуатье армию сарацин. И дали шанс демократии вообще появиться на континенте.

Должна она помнить и казаков с поляками, которые останавливали турецкие орды под Хотином, а также давали им порки под Веной в 1529 и 1683-м. Слава Богу, что великие рыцари позволили Европе стать успешной, демократической, толерантной. Но не стоит прятать меч, пока враг точит свой.

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Настоящее показывает, что время — относительное. Ключевые битвы продолжаются все столетия. И наличие айфонов, старбаксов, небинарных личностей и трансгендеров, возможность дискутировать по поводу 14 различных стАтей человека или размышлять над отказом от ископаемого топлива, не означает, что прошлое исчезло. Оно здесь. И опасности 8 века остались.

Украина тому доказательство. Залесье как начало ходить к нам в 12 веке, так суется до сих пор. Не стоит перековывать мечи на рала, пока враг упорно перековывает на оружие всякую сталь.

Да, сейчас в Европе — воля. Мнений, выбора, сексуальных отношений и все такое… Но ключевые войны продолжаются столетиями. Меняются только фасоны платьев, но не намерения. Да, мы все за мир. И мы за то, чтобы понимать всех. Но это не обязательно. Некоторых не стоит понимать, потому что их интересует только то, как они будут насиловать твою жену: после того, как тебя застрелят, или до... И сожгут ли они твой дом вдребезги, или просто в нем и поселится... "Что было, то и теперь есть, и что должно произойти, то уже происходило. И Бог призовет прошлое…" (Екклесиаст, 3:15).

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Об авторе. Василий Зима, журналист

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