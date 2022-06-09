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Главная война с Россией Не стоит недооценивать Россию – это профессиональная армия. Не обесценивайте подвиг ВСУ, - воин ВСУ "Монгол"
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Не стоит недооценивать Россию – это профессиональная армия. Не обесценивайте подвиг ВСУ, - воин ВСУ "Монгол"

9 июня, 2022 четверг
14:54
война с Россией

Военнослужащий ВСУ, волонтер "Азова" под псевдо "Монгол" заявил, что не стоит обесценивать подвиг бойцов Вооруженных сил Украины, ведь российская армия профессиональна, а Россия является сильным противником

Украинский защитник рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нельзя недооценивать Российскую Федерацию как врага. Мы видим, кто в прошлом так делал, всегда проигрывал. Нельзя думать, что российская армия - армия слабоумных, или бездомных. Нет, это очень сильный противник. Нельзя недооценивать Россию. И тем самым , когда по ТВ показывают, что поймали российских бездомных, - обесценивают подвиг Вооруженных сил Украины. Не обесценивайте подвиг профессионалов ВСУ, которые воюют и сражаются до последнего. "Нельзя забывать об этом. Война не кончилась. Все должны это помнить и работать на Вооруженные силы. Потому что ребята, которые воюют в ВСУ - это просто герои. Благодаря им мы существуем, а Российская империя перестанет существовать", - отметил "Монгол" .

Военнослужащий подчеркнул, что нельзя расслабляться и забывать, что у нас идет полномасштабная война с Россией, ведь война идет по всей территории нашей родной Украины - прилеты могут быть куда и когда угодно.

"У нас очень сильный, жестокий и коварный противник. Война с Россией будет продолжаться еще очень долго. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Если в вашем городе нет боевых действий, не надо думать, что война отошла, куда-то девалась. Основной аспект победы в войне с Россией - это единение всего украинского народа.Не нужно делиться: там война, здесь мирная территория.Война по всей стране - нет линии фронта, прилетает куда угодно и в любую минуту.Нельзя забывать о войне и успокаивать себя, что это закончится через 2-3 недели. Нет, война не закончится ни через 2-3 недели, ни через год. Наступление скоро усилится и к этому надо готовиться. А не закрывать глаза, мол, нет у нас войны", - заметил волонтер. Азовую".

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