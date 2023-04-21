Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

Дипломат дал комментарий по поводу обращения группы 20 ультраправых республиканцев к президенту США Джо Байдену с призывом о прекращении военной помощи Украине.

"По моему мнению, что простое игнорирование этого письма, как я вижу в информационном пространстве, - недальновидная позиция. Я внимательно прочитал это обращение, и могу сказать, что его подготовили серьезно. Отмечу, что это письмо только от части республиканской группы в конгрессе. Однако в этой группе есть разные люди, например, среди них есть и либертарианец Рэнд Пол, который вообще не принадлежит к республиканцам, но он всегда выступал со своей позицией, которую называли пророссийской. Я внимательно читал письмо, оно очень опасно. Акцент направлен на то, что приоритеты нужно направить на Китай и китайскую угрозу, а предоставляемые Украине военные средства должны быть адекватны стратегии ускорения завершения войны и победе в ней", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.).

Валерий Чалый отметил, что это обращение не является давлением на отказ военной поддержки Украины, потому что здесь все зависит от позиции действующей администрации.

"Эти ответы не только должен найти Байден, мы также должны помочь, поэтому нужно работать с каждым из этих конгрессменов. Очень легко работать с удобными, потому что я вижу, что наши делегации ездят в США, но проводят очень комфортные встречи с теми, кто поддерживает Украину. По моей информации, с этой группой вообще никто серьезно не работал, и это ошибка. Мы не должны думать, что такая двухпартийная и двухпалатная поддержка будет вечной, надо работать с каждым сенатором и с каждым конгрессменом", - подчеркнул Чалый.