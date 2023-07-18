Не стоит гнаться за модой и крутизной, F-16 не слишком уступает F-35, - авиаэксперт Криволап

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

F-16 и МИГ-29 - это самолеты, которые появились почти в одно время, но F-16 постоянно модернизировался и постоянно улучшал свои характеристики и начал поднимать боевую нагрузку в почти 2,5 г. больше, чем первые модели ", – отмечает авиаэксперт.

В частности, он также добавил, что в российской авиации есть все модификации системы Су, Су-27 и далее.

"И вот Су-35 – это модификация именно Су-27, это не новый самолет. Он прошел глубокую модернизацию, там много перемен, но это все на базе Су-27 и противопоставить в воздухе надо F-16 и Су-35, все зависит от того, какой там стоит радар. Сейчас воздушный бой такой: кто первый увидел - тот первый сбил. И в зависимости от радара, или это сделает раньше F-16, или Су-135, все зависит от модификации, которую мы получим" , - говорит Криволап.

Он отметил, что в будущем развитии украинской авиации есть два аспекта.

"Первый – это F-16 последних модификаций почти F-35, там он имеет не такие параметры радиолокационной заметности, F-16 лучше видно, но по другим параметрам – он не слишком уступает F-35. Давайте не будем гнаться за модой и крутизной , надо, чтобы мы сами взрослы до уровня F-35, F-16 для нас – это сейчас будет серьезный вызов и нам нужно его освоить», – подчеркнул он.

Криволап считает, что второй аспект – это то, что будущее заключается больше в беспилотной системе.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил, что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

Накануне сообщалось, что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Зеленский 1 июля заявил, что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягивают.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. Уже 7 июля премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о передаче вертолетов и обучении пилотов на F-16.

11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией. Страны подпишут меморандум. В тот же день Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

Также 15 июля сообщалось, что страны Европы, пообещавшие начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от Соединенных Штатов официального утверждения программы.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.