Не стоит доверять обещаниям Путина разблокировать порты, – канцлер Австрии
Западу нужно подвергать сомнению искренность Путина, который заявил, что позволит разблокировать украинские порты
Об этом отметил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на конференции в Братиславе, пишет The Guardian .
"Всегда возникает вопрос, если вы разговариваете с президентом Российской Федерации, насколько мы можем ему доверять. Надо попытаться выяснить, действительно ли он партнер в вопросе вывоза зерна, или нет", - заявил Карл Нехаммер.
Он одна из небольшой группы европейских политиков, которые остаются на связи с Путиным. При этом он сказал, что получил устные гарантии от Путина, что позволит выйти из Одессы конвоям с зерном. Но если порт будет разминирован Украиной, тогда российские корабли не будут атаковать Одессу.
- Напомним, Австрия предоставила Украине пожарно-спасательную технику и реанимобили.
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