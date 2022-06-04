Не стоит доверять обещаниям Путина разблокировать порты, – канцлер Австрии

Об этом отметил канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на конференции в Братиславе, пишет The Guardian .

"Всегда возникает вопрос, если вы разговариваете с президентом Российской Федерации, насколько мы можем ему доверять. Надо попытаться выяснить, действительно ли он партнер в вопросе вывоза зерна, или нет", - заявил Карл Нехаммер.

Он одна из небольшой группы европейских политиков, которые остаются на связи с Путиным. При этом он сказал, что получил устные гарантии от Путина, что позволит выйти из Одессы конвоям с зерном. Но если порт будет разминирован Украиной, тогда российские корабли не будут атаковать Одессу.

Напомним, Австрия предоставила Украине пожарно-спасательную технику и реанимобили.

Эмбарго на российский газ не попадет в седьмой пакет санкций ЕС, - канцлер Австрии

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