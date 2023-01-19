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Война с Россией: хроника
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OPINION

Не стоит делить украинцев на сорта

Владимир Гевко
19 января, 2023 четверг
18:04
Мнение

Меня удивляет бесконечно тупое и слепое желание примазать русскоязычных украинцев к России, чтобы назначить их врагами и обвинить во всех наших бедах, которые сейчас переживает наша страна

Меня удивляет это бесконечно упрямое и слепое желание выискивать внутренних врагов посреди войны, словно нам мало внешних. Нам не хватает 140 миллионов, которые едут на нас танками и обстреливают пушками и ракетами? И мы так мощны, что можем себе докинуть еще пару миллионов, как пару дополнительных блинов на штангу?

Меня удивляет бесконечно тупое и слепое желание примазать русскоязычных украинцев к России, чтобы назначить их врагами и обвинить во всех наших бедах, которые сейчас переживает наша страна. Разве года войны вам не хватило, чтобы понять, это не так ли? Что все эти "Путин, введи войска" были просто российской пропагандой, в которую частично поверили и украинцы? Но война и оккупация показали, что даже на минимальную коллаборацию соглашались маргинальные единицы. Что россияне даже свозили из России людей на административное руководство временно оккупированных территорий, потому что среди местных не могли набрать. Разве поведение русскоязычных украинцев с востока Украины не продемонстрировало вам, что они украинцы, а никакие не пророссийские? Не они ли митинговали в Херсоне и других городах? Не останавливали ли они танки руками? Не их закапывали в изюмском лесу? Думаете ли, там все украиноязычные?

Меня удивляет бесконечно тупое и слепое желание прижать русскоязычных украинцев к России, чтобы назначить их врагами и обвинить во всех наших бедах, которые сейчас переживает наша страна. Разве года войны вам не хватило, чтобы понять, что это не так ли?

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Неужели тот факт, что они не бежали в Россию, где бы имели свет и покой, а спасаются в своей стране и приехали в Тернополь или во Львов под сирены, риск обстрелов и отключения света и тепла, вас не убеждает, что они ровно такие же украинцы, как и вы? А многие, кто таки оказался за линией фронта, выехал в Россию для того, чтобы дальше бежать за границу, а не остался там.

Вы все неглупые люди и тысячами шерили пост о том, как происходила русификация украинцев — длинный список запретов спектаклей, книг, газет, ссылка и расстрел культурных активистов. Расстрелянное Возрождение, напомните, это кого расстреливали, политики? Или деятелей культуры? Вот и дерусификация/украинизация должна происходить таким же способом – развитие культуры, требование от государства финансировать искусство, кино и книгоиздательство на украинском языке и ограничение в публичном пространстве русского. Равно так же, как для хорошей медицины нужно финансировать больницы и учить врачей, а не бегать по палатам и добиваться до больных — вы чего здесь лежите? Через два месяца уже можно было бы и поправиться! Вот я здоров и смог.

Те люди сначала подверглись принудительной русификации, затем Россия первыми разбомбила их города и выгнала из дома, разрушила их жизнь и теперь они должны быть "героями" постов Фарион и Ницой, которые счастливо живут в своих родных городах и домах, а их, несчастных, таскают по интернету

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Те люди сначала подверглись принудительной русификации, затем Россия первыми разбомбила их города и выгнала из дома, разрушила их жизнь и теперь они должны быть "героями" постов Фарион и Ницой, которые счастливо живут в своих родных городах и домах, а их, несчастных, таскают по интернету.

Не стоит делить украинцев на сорта. Весь мир нас воспринимает единой нацией и помогает нам оружием, денежными средствами и политически. Даже наш враг, Россия, воспринимает нас единой нацией, не делит сорта и убивает всех подряд. Даже если бы Путин утром 24 февраля сказал – нападаю на Украину, но русскоязычных не буду трогать, то ход войны не изменился бы. И вы это прекрасно понимаете.

У нас, украинцах, сидит непреодолимое желание поделиться самим. Начинать разборки во время войны, кто за кого голосовал, на каком языке говорит, какой календарь поддерживает. Устроить ссору во время пожара

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Вот только у нас, украинцах, сидит непреодолимое желание поделиться самим. Начинать разборки во время войны, кто за кого голосовал, на каком языке говорит, какой календарь поддерживает. Устроить ссору во время пожара. У нас дом горит, а мы внутри выясняем, кто кому что вчера говорил, и кто виноват.

Утоляйте в себе накопленную фрустрацию, боль, злобу и ярость, но не выбрасывайте ее на окружающих — они ровно такие же, как и вы, и носят в себе такую же боль, злость и ярость. Наш враг – известно где. Вот на него и выбрасывайте. Он единственный заслужил вашу ярость.

А к своим будьте снисходительны и сообразительны, потому что они свои.

Как писала недавно Ирина Цилык: "Итак, прошу всех нас – осторожнее, тише, добрее, пожалуйста".

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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