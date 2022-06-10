Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Я вообще не считаю, что людей нужно делить по паспорту. На мой взгляд, эта попытка разделить людей по паспортной принадлежности фактически оправдывает граждан Украины, которые всегда были сторонниками врага на нашей земле, голосовали за антиукраинские силы, поддерживали Януковича, Симоненко. Ведь есть большое количество граждан Украины, которые были и остаются коллаборационистами", - подчеркнул Портников.

Журналист добавил, что среди граждан Украины на протяжении всей независимости и даже сейчас много сторонников России, которые хотят уничтожения нашего государства.

Оказалось, что предатели есть даже среди народных депутатов. И не только от ОПЗЖ, но и от "Слуги Народа". Все эти бандиты, которые сейчас помогают России в борьбе с Украиной, или помогали – Захарченко, Пушилин, Пасечник – какие у них паспорта? Какие паспорта у судей так называемой ДНР, вынесших смертный приговор гражданам Великобритании и Марокко, воевавшим за Украину? Так что это не вопрос паспорта", - отметил Портников.

Публицист отметил, что есть россияне, систематически выступавшие против режима Путина, которых Россия сейчас преследует.

"Есть огромное количество граждан Российской Федерации, которые всегда выступали против путинского режима, всегда выступали против империализма, которые всегда были сторонниками прав Украины и других бывших советских республик на независимость. Конечно, они осуждают войну и выступают за санкции против России. Я поддерживаю программы западных правительств, которые россиян, способных доказать, что они боролись с режимом Путина, что они страдали, писали честные тексты и которых сейчас преследует Россия - что они имеют право эмигрировать на Запад и там иметь возможности. Хотя не считаю, что мы должны идти таким же путём, ведь нам сейчас точно не до граждан Российской Федерации", - объяснил Портников.

Журналист подчеркнул, что Украине необходима альтернативная программа лишения предателей украинского гражданства.

"Нам нужна программа лишения предателей украинских паспортов. Предатель, коллаборант – не просто открывать уголовные дела, а у президента Украины или у суда должно быть право лишать людей гражданства Украины. У нас нет такой конституционной возможности. Я не понимаю, почему украинскими гражданами должны быть люди, желающие уничтожения нашей страны. Почему эти люди потом по биометрии ездят по миру? Надо у предателей отбирать паспорт Украины", - подчеркнул Виталий Портников.

СБУ запускает чат-боты "Найди предателя" и "Стоп мародер", в которых можно сообщить о мародёрах и коллаборантах, чтобы потом привлечь их к ответственности.

2 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе украинские полицейские перешли на службу в "ДНР" .

7 июня Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в Киевской области будут судить пособника рашистов, который выдавал оккупантам участников местной самообороны.

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