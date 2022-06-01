Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Северодонецк еще не стоит считать полностью захваченным, там продолжаются бои, защитники Украины провели пробные контратаки.

"Не ставьте крест на Северодонецке!... Оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы города. Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города", – сказал глава ОВА.

Он отказался рассказать подробности о пленных оккупантах. Больше информации появится после того, как украинские военные допросят рашистов.

"За Северодонецк будут биться до конца! Под обстрелами вся свободная Луганщина. Нам удается завозить гумгрузы во многие населенные пункты и даже эвакуировать людей", - говорится в сообщении Сергея Гайдая.

Гайдай рассказал и о Лисичанске, который остается под украинским контролем. Лисичанск является выигрышной позицией. Расположение города на возвышенности дает много возможностей, поэтому оборона населенного пункта мощная, добавил Гайдай.

Эксперты газеты The Guardian заявили , что битва за Северодонецк не станет кульминацией битвы за Донбасс.

1 июня британская разведка сообщила , что более половины Северодонецка оккупирована россиянами.

Американские эксперты считают , что российские военные повторяют ошибки на Востоке Украины.

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