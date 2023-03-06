Любви стало меньше. По ощущениям. Это не усталость. Скорее, боль стала статистикой. Такое бывает на войне. Но мы, в Украине, не можем себе этого позволить. Ибо, как только мы теряем Любовь в основе наших действий, мы уподобляемся нашему врагу.

Я знаю, что на фронте не хватает "свежих" военных подразделений и у нас не хватает резервов. Я вижу, что многие мужчины уклоняются от мобилизации. Те, кто сейчас на фронте герои, но они люди. И их силы не вечны. Нужна ротация.

Однако, как только мы начинаем провести новую волну мобилизации принудительно карательными методами – мы становимся анти-Россией. То есть той же Россией, только с другим знаком. Мы превращаемся во все то, против чего мы восстали и против чего мы воюем сейчас.

Как только мы начинаем провести новую волну мобилизации принудительно-карательными методами – мы становимся анти-Россией. То есть той же Россией, только с другим знаком. Мы превращаемся во все то, против чего мы восстали и против чего воюем сейчас

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Охота военкомов на мужчин, облавы на рынках, "повестка, как наказание", "будешь много разговаривать – получишь повестку в Бахмут", упаковку в скорые помощи, хамство и бесчеловечное обращение, отношение чиновников и части командиров к рекрутам как к пушечному мясу… Я вот об этом.

Когда государство отправляет гражданина на войну как наказание, как принуждение, с подлостью, унижая достоинство, тогда мы ничем не отличаемся от лугандоновских могилизаторов. Власти законодательно оформляют подленькие способы вылавливания людей, вводят дополнительные наказания за отказ выполнять приказы полевых самодуров, отбирают "тридцатку" у военных. При этом правящий класс не слишком иллюстрирует готовность жертвовать собой и членами семей на войне.

Демотивации добавляют примеры вопиющей коррупции, "атаманщина" в военно-политическом руководстве государства, откровенная ложь от должностных лиц и снова пренебрежение к человеку и традиционное - "я начальник — ты дурак".

Каждый из нас коснулся смерти. Если не горе в семье, погибли близкие люди. Все мы что-то потеряли. Будущее не определено. Да и год войны – это долго. Выгорание, психологический надлом. А вокруг несправедливость и скотское отношение со стороны представителей власти

Каждый из нас коснулся смерти. Если не горе в семье, погибли близкие люди. Все мы что-то потеряли. Будущее не определено. Да и год войны – это долго. Выгорание, психологический надлом. А вокруг несправедливость и скотское отношение со стороны представителей власти.

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Народная война – это не только тотальность ее проявлений, привлечение всего человеческого потенциала, но прежде всего самоорганизация и творческая энергия людей. История знала сотни случаев, когда бездушные профессиональные военные машины, "государство – как вещь в себе и для себя", проигрывали народным армиям. В основе творчества масс лежит Любовь. Ее ресурс безграничен. Но как только мы начинаем все и всех регламентировать, сводить к механике, выбивать палкой и наказаниями, мы сужаемся. Доступ к ресурсу перекрывается и мы оказываемся один на один с непобедимым Левиафаном.

Мы ведем войну против врага, которого нельзя победить одним только оружием. Для этого нужна еще Любовь к людям которых ты посылаешь на фронт и защищаешь в тылу. Благодарность им и уважение. Это не запишешь в инструкцию и не введешь указом президента. Это можно только проживать.

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Об авторе: Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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