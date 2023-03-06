Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Не стать Россией...
OPINION

Не стать Россией...

Виталий Кулик
6 мартa, 2023 понедельник
18:03
Мнение

Мы ведем войну против врага, которого нельзя победить одним только оружием. Для этого нужна еще и Любовь

Любви стало меньше. По ощущениям. Это не усталость. Скорее, боль стала статистикой. Такое бывает на войне. Но мы, в Украине, не можем себе этого позволить. Ибо, как только мы теряем Любовь в основе наших действий, мы уподобляемся нашему врагу.

Я знаю, что на фронте не хватает "свежих" военных подразделений и у нас не хватает резервов. Я вижу, что многие мужчины уклоняются от мобилизации. Те, кто сейчас на фронте герои, но они люди. И их силы не вечны. Нужна ротация.

Однако, как только мы начинаем провести новую волну мобилизации принудительно карательными методами – мы становимся анти-Россией. То есть той же Россией, только с другим знаком. Мы превращаемся во все то, против чего мы восстали и против чего мы воюем сейчас.

Как только мы начинаем провести новую волну мобилизации принудительно-карательными методами – мы становимся анти-Россией. То есть той же Россией, только с другим знаком. Мы превращаемся во все то, против чего мы восстали и против чего воюем сейчас

Читайте также: Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины

Охота военкомов на мужчин, облавы на рынках, "повестка, как наказание", "будешь много разговаривать – получишь повестку в Бахмут", упаковку в скорые помощи, хамство и бесчеловечное обращение, отношение чиновников и части командиров к рекрутам как к пушечному мясу… Я вот об этом.

Когда государство отправляет гражданина на войну как наказание, как принуждение, с подлостью, унижая достоинство, тогда мы ничем не отличаемся от лугандоновских могилизаторов. Власти законодательно оформляют подленькие способы вылавливания людей, вводят дополнительные наказания за отказ выполнять приказы полевых самодуров, отбирают "тридцатку" у военных. При этом правящий класс не слишком иллюстрирует готовность жертвовать собой и членами семей на войне.

Демотивации добавляют примеры вопиющей коррупции, "атаманщина" в военно-политическом руководстве государства, откровенная ложь от должностных лиц и снова пренебрежение к человеку и традиционное - "я начальник — ты дурак".

Каждый из нас коснулся смерти. Если не горе в семье, погибли близкие люди. Все мы что-то потеряли. Будущее не определено. Да и год войны – это долго. Выгорание, психологический надлом. А вокруг несправедливость и скотское отношение со стороны представителей власти

Каждый из нас коснулся смерти. Если не горе в семье, погибли близкие люди. Все мы что-то потеряли. Будущее не определено. Да и год войны – это долго. Выгорание, психологический надлом. А вокруг несправедливость и скотское отношение со стороны представителей власти.

Читайте также: Самый тяжелый приказ – стоять насмерть

Народная война – это не только тотальность ее проявлений, привлечение всего человеческого потенциала, но прежде всего самоорганизация и творческая энергия людей. История знала сотни случаев, когда бездушные профессиональные военные машины, "государство – как вещь в себе и для себя", проигрывали народным армиям. В основе творчества масс лежит Любовь. Ее ресурс безграничен. Но как только мы начинаем все и всех регламентировать, сводить к механике, выбивать палкой и наказаниями, мы сужаемся. Доступ к ресурсу перекрывается и мы оказываемся один на один с непобедимым Левиафаном.

Мы ведем войну против врага, которого нельзя победить одним только оружием. Для этого нужна еще Любовь к людям которых ты посылаешь на фронт и защищаешь в тылу. Благодарность им и уважение. Это не запишешь в инструкцию и не введешь указом президента. Это можно только проживать.

Источник

Об авторе: Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Россия
мобилизация
война с Россией
Читайте также:
Дональд Трамп
5 мартa, 2023 воскресенье
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
Придністров'я
5 мартa, 2023 воскресенье
Если армия "Приднестровья" попытается пойти на Кишинев, то Молдова немедленно попросит помощи у Украины, - бывший постпред Молдовы в ООН
проліски
5 мартa, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину заглянет теплая погода
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.26
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
6 мартa
18:48
Обновлено
Россияне расстреляли украинского пленника за слова "Слава Украине!", Ермак отреагировал на военное преступление
18:20
Энергоатом: на ЗАЭС оккупанты просчитывают сценарии ухода и обозначают оборудование, которое планируют украсть
18:06
"Есть 10 дней": глава Днепропетровщины призвал гражданских вернуть оружие, выданное в начале масштабного вторжения
17:59
Эксклюзив
Окружение в Бахмуте сейчас не угрожает нашим войскам, – военный эксперт Свитан
17:50
"Хватит насиловать правосудие": Кислица выступил против возможного председательства России в Совбезе ООН
17:46
Правительство США попросило Конгресс выделить дополнительно $250 млн на энергооборудование для Украины
17:26
В Украине предлагают ограничить право членов запрещенных партий избираться депутатами
17:09
СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, работавших во время оккупации Херсона на администрацию Сальдо
17:08
Эксклюзив
Путин и Си Цзиньпин
Никакой выгоды Китай по поставкам оружия России не получит, - главный консультант Нацинститута стратегических исследований
16:51
Эксклюзив
Было бы честно, если бы Венгрия вышла из ЕС и НАТО, - политик Джердж
16:47
В Херсонской области на взрывчатке подорвался трактор: один человек погиб и один получил ранения
16:28
Великобритания и Украина
В Великобритании на пляже нашли 14-летнюю украинку без сознания, она скончалась в больнице
16:26
Во временно оккупированном Мариуполе забастовка: водителям не дают зарплату и горючее для автобусов
16:21
Эксклюзив
Запорожское направление является таким же угрожающим, как и восточное, – полковник СБУ Костенко
16:04
OPINION
На обороне, на защите страны нельзя экономить
15:44
"РФ запятнала кровью все медали": Кулеба напомнил МОК, что россияне убили в Харькове мать призера ЧЕ по легкой атлетике
15:26
РФ нанесла удар по Харьковщине: поврежден лицей, частные дома, газовые и электрокоммуникации
15:14
Открыт сбор на коптеры для аэроразведки 46-й Десантно-штурмовой бригады
15:10
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 16-го тура
15:00
Светлана Тихановская
Минский суд заочно приговорил оппозиционерку Тихановскую к 15 годам заключения
14:57
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 16-го тура чемпионата Украины
14:53
Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов через Босфор, - эксперты
14:29
Ротань назвал имена футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к матчу с Англией
14:15
Заседание Ставки. Зеленский задал вопрос по Бахмуту, Залужный и Сырский высказались за продолжение обороны
14:12
Эксклюзив
Большой бронепакет на пути в Украину - наше контрнаступление неизбежно, - военный эксперт Черник
14:09
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия о целесообразности дальнейшего удерживания Бахмута, - Bild
14:06
OPINION
Россию будут "варить на медленном огне"
13:47
СБУ изъяла нефтепродукты Укрнафты и Укртатнафты почти на 800 млн грн
13:45
Эксклюзив
Лукашенко ездил в Китай, чтобы получить для себя гарантии безопасности, - военный эксперт Мусиенко
13:42
Приложение "Дия"
В Дии можно получить электронное судебное решение в несколько кликов
13:29
"Поставили на паузу": ОК "Юг" о массированных ракетных атаках РФ
13:24
Германия и Великобритания впервые проведут совместные воздушные операции над Эстонией
13:20
Майк Тайсон удивил выбором самого опасного боксера современности
13:20
Россияне в Бахмуте пытаются продавить фланги обороны, но стоим несокрушимо на своих позициях, — ДПСУ
13:09
"Венгрия призывает к капитуляции Украины": в Офисе Зеленского отреагировали на очередное громкое заявление Сийярто
12:46
Партнерский материал
Миссия "Новое тело" стартует 20 марта
12:37
Воевал возле Донецкого аэропорта и обстреливал украинские позиции: СБУ задержала в Одессе бывшего боевика "ДНР"
12:34
В Раде предлагают увеличить штрафы за управление в состоянии опьянения, а транспорт передавать ЗСУ
12:30
Верховная Рада
В Раде предлагают оставить 8 марта выходным, но переименовать праздник согласно практике ООН
12:11
Россия продолжает удерживать в Черном море 4 ракетоносителя, на них может быть до 24 "калибров", - Гуменюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV