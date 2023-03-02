Не стать Орбаном. Какое наибольшее испытание Зеленского, кроме войны

Два издания The Wall Street Journal и BILD опубликовали материалы о том, что в случае неудачи контрнаступления президенту Владимиру Зеленскому могут предложить начать переговоры с Россией. Это может быть ближе к осени. И здесь нужно задуматься над последним испытанием украинского государства.

С одной стороны, Владимир Зеленский продемонстрировал неоспоримое мужество. Своей эмоциональностью и навыками из актерского прошлого он помог людям во всем мире воспринимать борьбу Украины как свою собственную. Он ободрял, сочувствовал и вызывал праведный гнев своего народа в нужной степени и в нужные моменты. По всем этим причинам украинский президент стал объектом всеобщего восхищения — объятия с Байденом, встречи с британским королем и много обложек и аплодисментов. Когда-то об этом 100% снимут байопик.

Но когда в Украине начинается дичь из-за того, что политическое руководство нарушает собственные обещания, преследует оппонентов и ущемляет свободу слова, наши западные союзники опасаются, что же может вылезти из этой бутылки Джина – новый Орбан или симпатичный Эрдоган, и стоит ли так сильно вкладывать в это деньги. Очень много денег.

Крайняя очень неприятная история случилась с бывшим топом НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Это довольно способный чиновник — и некоторое время назад западные союзники советовали президенту взять его в государственное управление.

Но вместо предложений вакансий Коболев получил дело и судебный залог в 229 миллионов, а также полное непонимание, что это было.

На выходе этой истории имеем полное непонимание, что это было, от Запада. А еще утверждение в том, что бороться с РФ и Газпромом не стоит. Лучше брать кэш, заводить схемы, финансировать из российских денег телевизионные каналы и политические проекты, и все будет в шоколаде. На контрасте скажу, что к пророссийскому деятелю Юрию Бойко, одному из топов Партии регионов и ОПЗЖ, который в свое время давал зеленый свет на РосУкрЭнерго, претензий нет никаких. У него даже звание "Герой Украины" за газовый схематоз стесняются забрать.

Так что совершенно не исключено, что когда война утихнет — нынешнюю власть и лично Зеленского ждут самые большие испытания. Пока политика в основном отодвинута на второй план, президент и его команда могут принимать решения без особого сопротивления или ограничений, имея жесткое алиби, что это "для победы". Но это не может длиться вечно.

Президентские выборы 2019 года превратили Зеленского из актера в президента. Война России превратила его фактически в генерала. Но чтобы обеспечить суверенное и демократическое будущее Украины, он должен быть готов вернуться к роли демократически избранного лидера. Более того, он должен быть готов принять возможность того, что горе страны проявится в гневе, упреках и жалобах на своего лидера. Но живые эмоции с крайней пресс-конференции Владимира Зеленского показали, что он так же болезненно воспринимает неудобные вопросы и легкую критику, как и до войны.

Президенту нелегко увидеть реальность без софитов и флера лидера, который не испугался и не сбежал. Ведь в окружении Зеленского есть много голосов, предлагающих оправдание антидемократическому поведению, например ограничению свободы слова, контролю над судами, использованию исполнительных привилегий во имя безопасности или попытке установить преемника, избранного лично. Причин, почему так надо, спикеры ОПУ и выдающиеся "слуги народа" найдут немало, но ни одна из них не должна обнулить демократию. Ту самую, для сохранения которой Запад дает оружие, деньги и накладывает более или менее болезненные антироссийские санкции. Но у наших западных союзников есть свои потребности, есть собственные граждане и плановые выборы — многие, как и у нас, ожидаются в 2024 году. И сохранить нашу территорию, отвоевать свое по максимуму – это лишь часть первой нашей победы. Вторая — не скатиться на дно и не распугать западных друзей своим невежеством и тягой к авторитаризму.

Когда Венгрия — самая безумная страна НАТО и ЕС — впервые получила премьером Виктора Орбана, ее вопрос вступления в Североатлантический союз был решен. Также 85% венгров на референдуме проголосовали за вступление в ЕС. А самое важное, что в этот период четыре основных венгерских партии выступали за экономическую либерализацию и тесные связи с Западом. Так что если где-то под прессом военного времени и бан на неудобные вопросы "потому что не ко времени" мы потеряем демократию и уважение Запада, может получиться так, что все было напрасно. И большое кровопролитие нас ничему так и не научило.

The Wall Street Journal и BILD, издавшие материалы о возможности переговоров с РФ, не являются нашими врагами, и не стоит обижаться на них. Но они точно ретранслируют разговоры, которые ведутся в кабинетах евробюрократов. Потому что всем хочется знать, ради кого их государства жертвуют комфортом, бюджетами и оружием. И к народу Украины и ВСУ у них нет вопросов. А вот к власти постоянно возникают новые.

Поэтому не исключено, что ближе к нашему контрнаступлению — и дай Бог, чтобы оно было успешным — Запад будет ближе подводить Зеленского к мнению, что его задача – демократически передать власть. И немного отдохнуть, чтобы попасть в историю со знаком плюс. Победителей национально-освободительных войн любят, а вот диктаторов – нет. И это важная деталь.