"Не становитесь соучастниками российских преступлений": Кулеба призвал мир не покупать у России ворованное украинское зерно

Об этом он написал в Twitter 24 мая.

"Российские преступники воруют украинское зерно, грузят его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать его за границу. Я призываю все государства быть бдительными и отказываться от каких-либо подобных предложений. Не покупайте украденное" - подчеркнул Кулеба в сообщении.

Министр также призвал не становиться соучастниками российских преступлений.

"Кража никогда никому не приносила удачи", – добавил он.

Напомним, Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину.

В Венгрии заявили о готовности помочь с экспортом украинского зерна

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