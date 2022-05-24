"Не становитесь соучастниками российских преступлений": Кулеба призвал мир не покупать у России ворованное украинское зерно
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли у Украины
Об этом он написал в Twitter 24 мая.
"Российские преступники воруют украинское зерно, грузят его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать его за границу. Я призываю все государства быть бдительными и отказываться от каких-либо подобных предложений. Не покупайте украденное" - подчеркнул Кулеба в сообщении.
Министр также призвал не становиться соучастниками российских преступлений.
"Кража никогда никому не приносила удачи", – добавил он.
- Напомним, Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину.
- В Венгрии заявили о готовности помочь с экспортом украинского зерна
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