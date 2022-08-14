Об этом сегодня, 14 августа 2022 года, сообщил в facebook украинский общественный деятель, глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Тяжелое известие. Умер Олесь Лупий. Об этом мне только что сказал Павел Мовчан. Жена господина Олеся, Леся Степановна, сообщила, что это произошло сегодня около полудня. После тяжелой болезни.

Олесь Лупий – известный украинский писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко, лауреат премии имени Д. Яворницкого, заслуженный деятель искусств Украины.

Автор многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев.

Светлая память и Царство небесное, уважаемый господин Олесю", - написал он.

Справка

Олесь Лупий родом из села Новая Каменка Жовковского района Львовской области.

Брат украинского кинорежиссера Ярослава Лупия.

Первый сборник стихов "Веник юности" вышел в 1957 году затем - еще семнадцать.

Писал историческую прозу.

По сценариям Лупия поставлены художественные фильмы "Багряные берега", "Малуша", "Даниил - князь Галицкий".

Также 14 августа скончался тренер Леонид Евтушенко, приведший сборную Украины в историческое серебро ЧЕ по гандболу.

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