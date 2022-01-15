Не стало экс-головы СБУ и таможни Деркача
Умер Леонид Деркач, глава Службы безопасности Украины при президентстве Леонида Кучмы
Об этом у себя на ТГ-канале сообщил его сын, в прошлом нардеп от Партии регионов Андрей Деркач, передает Еспресо.TV .
Причина смерти им не указывается.
Покойный был 83 года.
Леонида Деркача будут петь в воскресенье, 16 января 2022 года, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).
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