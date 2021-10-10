Не стало бывшего командира бомбардировщиков из Полтавы
Позавчера, 8 октября, на 78-м году ушел из жизни гвардии генерал-майор авиации Котляр Геннадий Климентьевич
Об этом сегодня, 10 октября, сообщил полтавский информационный портал "Коло", передает Еспресо.TV.
В свое время Геннадий Котляр был в должности командира 13-й гвардейской тяжелой бомбардировочной дивизии (Полтава) и заместителя командующего ВВС Украины (Винница).
"Геннадий Климентьевич принимал активное участие в ветеранском движении и жизни авиагородка в Полтаве", - отмечается в сообщении.
Прощание с генерал-майором состоится в понедельник, 11 октября, на территории Музея тяжелой бомбардировочной авиации в 12:00.
Отпевание - в храме Святого мученика Иоанна Воина в 13:00.
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