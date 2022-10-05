Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий рассказал, что скрытую мобилизацию власти РФ начали после первых значительных неудач своей армии.

"Еще в мае появились первые признаки, что РФ не справляется с теми задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались. Тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение "боевого армейского резерва страны", начали активно рекрутировать людей российские частные военные компании, появились так называемые патриотические батальоны, набор к которым должны были делать все федеральные образования РФ. Было много примеров того, что скрытно проводится мобилизация, но об этом никто не говорил", - заявил Скибицкий.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек. В этот перечень входят как покинувшие страну с туристической целью, так и бежавшие от мобилизации.

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